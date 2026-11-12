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    Путин заявил о готовности РФ обеспечить безопасность гуммиссии в Константиновке

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР по опыту Алешек. С такой инициативой он выступил во время встречи со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил ТАСС.

    Глава государства заявил, что Константиновка находится под контролем российских войск. По его словам, Москва готова обеспечить безопасность участников гуманитарной миссии.

    Путин предложил привлечь к подготовке миссии омбудсменов обеих стран.

    Ранее, 3 июля, российская сторона объявила о взятии Константиновки. В Кремле тогда заявили, что город превратили в мощный укрепрайон, который украинские власти считали практически неприступным. По утверждению Кремля, российским военнослужащим удалось установить над ним полный контроль.

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