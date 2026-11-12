Путин заявил о готовности РФ обеспечить безопасность гуммиссии в Константиновке
Президент России Владимир Путин предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР по опыту Алешек. С такой инициативой он выступил во время встречи со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил ТАСС.
Глава государства заявил, что Константиновка находится под контролем российских войск. По его словам, Москва готова обеспечить безопасность участников гуманитарной миссии.
Путин предложил привлечь к подготовке миссии омбудсменов обеих стран.
Ранее, 3 июля, российская сторона объявила о взятии Константиновки. В Кремле тогда заявили, что город превратили в мощный укрепрайон, который украинские власти считали практически неприступным. По утверждению Кремля, российским военнослужащим удалось установить над ним полный контроль.