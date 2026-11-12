Путин заявил о готовности РФ обеспечить безопасность гуммиссии в Константиновке

Президент России Владимир Путин предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР по опыту Алешек. С такой инициативой он выступил во время встречи со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил ТАСС.