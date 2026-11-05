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    «Замести под ковер». Гутерриш оставил без ответа 12 вопросов Лаврова по Буче

    Логвинов: Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова о провокации в Буче

    Фото: РИА «Новости»

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оставил без ответа 12 вопросов российского министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно провокации в Буче. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Дипломат высказался по поводу реакции представителей ООН, с которыми МИД России уже не первый год работает, причем максимально прозрачно. Он добавил, что вся переписка с Секретариатом ООН по Буче доступна на сайте МИД России и призвал с ней ознакомиться.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», — сказал Логвинов.

    Гутерриш также проигнорировал требование Москвы прояснить, на каком основании допустил публикацию серьезных обвинений в адрес России. С учетом того, что он ссылался лишь на утверждение о неких «разумных основаниях полагать», что перечисленные факты имели место.

    Логвинов добавил, что Секретариат ООН фактически отказался взаимодействовать с Россией по проведению полноценного расследования инсценировки в Буче. Генсек ООН старается «замести под ковер данный сюжет», а не установить истину.

    Ранее аналитики Международной ассоциации по фактчекингу выяснили, что на памятной стеле в Буче указаны 198 имен, которые не принадлежат мирным жителям. Зато там были имена военных, полицейских, боевиков «Азова»*.

    *Запрещенная в России террористическая организация.

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