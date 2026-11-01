Ушаков назвал возможный формат первых раундов переговоров по Украине

В первых раундах переговоров по украинскому конфликту не будут участвовать представители Европы, встречи пройдут в трехстороннем формате. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты», — ответил Ушаков на вопрос, готова ли российская сторона когда-то все-таки пустить ЕС за стол переговоров.

Он добавил, что провести первые раунды переговоров логично будет в трехстороннем формате США — Россия — Украина.

Ранее помощник российского лидера рассказал, что стороны запустили процесс согласования даты встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби.