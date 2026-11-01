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    Ушаков назвал возможный формат первых раундов переговоров по Украине

    Ушаков: первые раунды переговоров должны пройти в трехстороннем формате

    Фото: 360.ru

    В первых раундах переговоров по украинскому конфликту не будут участвовать представители Европы, встречи пройдут в трехстороннем формате. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты», — ответил Ушаков на вопрос, готова ли российская сторона когда-то все-таки пустить ЕС за стол переговоров.

    Он добавил, что провести первые раунды переговоров логично будет в трехстороннем формате США — Россия — Украина.

    Ранее помощник российского лидера рассказал, что стороны запустили процесс согласования даты встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

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