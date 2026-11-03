Семьям участников СВО в Солнечногорске передали теплую одежду и обувь

Советник главы Солнечногорска Виктория Куракова выразила благодарность руководителю фонда Заире Маргоевой за неоднократную поддержку ассоциации, а также благотворителю Махватулло Кудратову за доставку вещей. Предыдущее поступление, предоставленное организацией примерно три недели назад, удалось распределить между семьями участников СВО всего за несколько дней.

«Мы не просто подарили тепло — мы подарили хорошее настроение. Устроили для девочек настоящий парад мод: когда они надевали красивую и модную обувь, они вновь чувствовали себя просто девочками, оставались красивыми, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются каждый день. Взаимодействие с благотворительными фондами и неравнодушными людьми из бизнеса — важнейшее направление нашей работы. Когда к нам приходят люди с огромным добрым сердцем и возможностью помогать, их вклад невозможно переоценить», — отметила Виктория Куракова.

Некоторые вещи из ранее полученной партии фонда «От чистого сердца» отправили в Луганскую Народную Республику. Там их передали семьям, пострадавшим в результате боевых действий. Среди получателей оказались люди, лишившиеся жилья и средств к существованию. По словам Виктории Кураковой, с приближением холодов потребность в теплой одежде и обуви для взрослых и детей становится особенно высокой.

Сейчас Ассоциация ветеранов Солнечногорска насчитывает более 140 участников. При этом число людей, которым организация оказывает поддержку, значительно больше, поскольку помощь распространяется и на их близких. Одним из направлений деятельности остается решение повседневных бытовых вопросов и обеспечение материальных потребностей семей военнослужащих. Такая работа позволяет бойцам выполнять поставленные задачи, меньше беспокоясь о благополучии родных.