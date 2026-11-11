Глава Подольска встретился с участниками СВО и их родными

Глава городского округа Подольск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов встретился с бойцами спецоперации и их семьями. В мероприятии также приняли участие представители администрации округа и профильные специалисты.

Ветеран боевых действий, участник СВО Александр попросил обустроить два машино-места для инвалидов у дома на улице Академика Доллежаля: для себя и для своего боевого товарища. В ближайшее время определят места и приступят к согласованию с ответственными структурами. Решить вопрос должны до 15 декабря.

Отдельно приняты обращения о гуманитарной помощи бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Супруга участника СВО Оксана рассказала, что ее муж призван по мобилизации в 2022 году, его подразделению нужны дизельный генератор и стройматериалы. Глава округа пообещал организовать помощь в течение 10 дней.