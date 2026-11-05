Праздник в этнопарке провели для семей бойцов СВО из Богородского округа

В День народного единства взрослые и дети из Богородского округа собрались в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде, чтобы вместе отметить праздник, почувствовать сплоченность и прикоснуться к истории нашей страны. Гостями мероприятия стали члены Ассоциации ветеранов СВО, их семьи и подопечные фонда «Защитники Отечества».

Для многих эта встреча стала не просто праздничной прогулкой, а возможностью побыть в кругу единомышленников, разделить общие эмоции и еще раз ощутить: рядом — свои, близкие по духу люди.

Этнопарк «Кочевник» — уникальное пространство под открытым небом, где история становится живой и осязаемой. Гости погрузились в атмосферу кочевых культур: осмотрели монгольские и тюркские юрты, чукотскую ярангу и ненецкие чумы. Каждый экспонат — не просто реконструкция, а рассказ о традициях, быте и мировоззрении разных народов, населяющих Россию.

Особый восторг у детей и взрослых вызвал зоодвор. Калмыцкие двугорбые верблюды, монгольские яки, северные олени, ослик, барашки и овечки встречали гостей по-особенному тепло, ведь все животные здесь контактные. Каждый желающий мог покормить их специальным кормом прямо с ладони.

Организаторы праздника — Ассоциация ветеранов СВО Московской области и Государственный фонд «Защитники Отечества» — сумели создать атмосферу, где переплетаются гордость за страну, уважение к ее многонациональной культуре и простое человеческое тепло. Администрация Богородского округа предоставила транспорт для участников.