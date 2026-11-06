Памятник погибшим участникам СВО открыли в Серебряных Прудах

В День народного единства и Казанской иконы Божией Матери в Серебряных Прудах открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции. Монумент установили в знаковом месте — рядом с Никольским храмом.

Идея создания памятника принадлежит администрации округа и казачьему полковнику Андрею Минину. Он с первых дней начала специальной военной операции помогает нашим бойцам — возит гуманитарную помощь.

«На фронте бываю очень часто. Съездил больше 120 раз туда. С ребятами общаюсь и эту инициативу обсуждал с фронтовиками. Они не просто поддержали, они говорят, что такие памятники должны стоять по всей России», — рассказал Андрей Минин.

На гранитной плите высечены солдаты, уходящие по лестнице вверх — в небо. Ушедшие, но не забытые. Память о бойцах будет вечно жить в наших сердцах. Они с честью выполнили свой воинский долг, отдав ради нас самое дорогое — жизнь.

На церемонию пришли матери, жены и дети участников СВО. У многих в руках были портреты героев. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к подножию мемориала цветы.