ВСУ пытали жителя Константиновки за симпатию к России

До освобождения Константиновки в ДНР местный житель подвергался пыткам электричеством со стороны украинских военных за пророссийские взгляды. Его похитили и сутки удерживали в неизвестном месте, пока не бросили на улице. Об этом беженец рассказал РИА «Новости» .

Мужчина десятки лет жил на Украине, но боевики Вооруженных сил Украины упрекали его в российском происхождении. До освобождения города в 2023 году вооруженные люди с автоматами, разговаривающие по-украински, увезли его в неизвестном направлении.

«Меня подхватили, мешок на голову, кинули в машину. Приволокли, наручники с ног сняли, на наручники на руках повесили. На мизинец — электрод, на живот — электрод, ногами еле до пола доставал», — рассказал бывший пленник.

После суток пыток и избиений на него снова надели мешок и наручники. Военные вытолкнули мужчину на улицу и скрылись.

Ранее Минобороны показало обстановку в Константиновке. ВСУ продолжили дистанционно минировать город.