Российские беспилотники поразили сухогруз в 37 километрах от Одессы
Российские военные нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу в Черном море в 37 километрах южнее Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Судно доставляло грузы, предназначенные для снабжения украинской армии, уточнили в ведомстве.
Минувшей ночью российские военные поразили беспилотниками ТЭЦ-6 в Киеве, снабжавшую объекты военной логистики и площади, где размещалось оружие и техника для ВСУ.
Также удары нанесли по складам и сборонному производству БПЛА и цехам, выпускавшим комплектующие для вооружения и военной техники на территории промышленной зоны «Протон» в Харькове.
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