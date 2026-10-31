Российские беспилотники поразили сухогруз в 37 километрах от Одессы

Российские военные нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу в Черном море в 37 километрах южнее Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Судно доставляло грузы, предназначенные для снабжения украинской армии, уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью российские военные поразили беспилотниками ТЭЦ-6 в Киеве, снабжавшую объекты военной логистики и площади, где размещалось оружие и техника для ВСУ.

Также удары нанесли по складам и сборонному производству БПЛА и цехам, выпускавшим комплектующие для вооружения и военной техники на территории промышленной зоны «Протон» в Харькове.