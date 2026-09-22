ВС России замкнули кольцо вокруг крупного оборонного узла ВСУ в Доброполье

Российские военные полностью замкнули кольцо вокруг крупного оборонного узла ВСУ, который украинские боевики оборудовали в Доброполье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что российские военные продолжают продвижение в сторону Александровки. В окружении оказались подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины, а также военные 425-го штурмового полка «Скала». Идет ликвидация блокированных формирований противника.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на 22 сентября поразили украинские объекты, задействованные в интересах ВСУ. Цели находились в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.