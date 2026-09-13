«Отсрочить неизбежное». Марочко рассказал о ситуации у Доброполья

Командование Вооруженных сил Украины продолжило перебрасывать ресурсы в Доброполье, пытаясь удержать город и выиграть время. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал об этом ТАСС .

По его словам, украинская сторона провела ротацию подразделений и пополнила группировку в городе. Эксперт отметил, что такие действия позволят командованию ВСУ временно поддерживать оборону за счет новых военнослужащих.

«В Доброполье украинское командование направляет силы и средства для того, чтобы отсрочить неизбежное, проводит ротационные мероприятия», — сказал Марочко.

Он добавил, что российские силы в районе Доброполья планируют сформировать огневой мешок для украинских подразделений. Для этого они пройдут в направлении Анновки и Святогоровки. По оценке эксперта, дальнейшее продвижение создаст угрозу для группировки ВСУ и осложнит ее снабжение и отход.

Ранее Марочко подчеркнул, что украинское командование не смогло усилить группировку под Добропольем в ДНР элитными подразделениями. Наиболее подготовленные части распределили по другим участкам фронта.