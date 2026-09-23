Через Доброполье прошла основная артерия снабжения группировки ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поэтому его освобождение создаст проблемы для украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава республики уточнил, что украинское командование в этом районе снабжало подразделения ВСУ со стороны Днепропетровской области.

«Освобождение нами этого населенного пункта создаст для противника существенные осложнения выстраивания логистики на этом направлении: будь это подвоз боеприпасов и провизии, возможности ротации, вывоз раненых и прочее», — сказал глава республики.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные полностью замкнули кольцо вокруг крупного оборонного узла противника в Доброполье. Подразделения ВС России продолжили наступление в направлении Александровки. Кроме того, в окружение попали боевики подразделений 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины, а также солдаты 425-го штурмового полка «Скала».