Российские танкисты сорвали попытку прорыва группы ВСУ на технике на Добропольском направлении, уничтожив танк, три ББМ и около 30 украинских боевиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что разведывательные БПЛА в ходе выполнения боевых задач обнаружили четыре единицы вражеской техники и почти три десятка боевиков ВСУ. Они пытались совершить марш в сторону российских позиций.

«Противник пытался использовать сильный туман для достижения своей цели», — отметили в Минобороны.

Экипаж танка 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвав попытку вражеского прорыва. После получения координат цели танкисты вторым выстрелом поразили ББМ и остановили движение колонны ВСУ.

Группа пехоты противника спешилась. Бойцы «Центра» нанесли по ним совместный удар, задействовав танковый экипаж, артрасчеты, операторов войск беспилотных систем и расчеты ударных дронов «Молния-2».

В военном ведомстве отметили, что украинские боевики попытались спрятаться за деревьями. Они отстреливались во все стороны, но все-равно были уничтожены.

В России в воскресенье, 13 сентября, отметят День танкиста. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных, ученых, конструкторов, инженеров и рабочих танкостроительных заводов с профессиональным праздником.