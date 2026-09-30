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    ВС России освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные освободили села Шабельное в Харьковской, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Подразделения «Севера» сжимают кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области, село Шабельное освободили в рамках этой операции. Также бойцы расширяют внешнюю зону контроля. Кроме того, военные группировки «Север» взяли под контроль Толстодубово в Сумской области.

    Село Егоровка Запорожской области — на счету «Востока». Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника.

    Накануне бойцы «Севера» заняли село Крейдянка в Харьковской области. Подразделения "Центра" освободили Веселое Поле в ДНР.