ВС России освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
Российские военные освободили села Шабельное в Харьковской, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Подразделения «Севера» сжимают кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области, село Шабельное освободили в рамках этой операции. Также бойцы расширяют внешнюю зону контроля. Кроме того, военные группировки «Север» взяли под контроль Толстодубово в Сумской области.
Село Егоровка Запорожской области — на счету «Востока». Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника.
Накануне бойцы «Севера» заняли село Крейдянка в Харьковской области. Подразделения "Центра" освободили Веселое Поле в ДНР.