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    Российские военные освободили Нововодяное в ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Вооруженные силы Российской Федерации освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Кроме того, группировка войск «Север» установила контроль над Уланово в Харьковской области.

    Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 35 пунктов управления беспилотниками, 13 наземных робототехнических комплексов и 421 дрон. До этого Минобороны сообщало об успехах бойцов группировки войск «Центр», успевших освободить 94 здания и ликвидировать более 30 боевиков ВСУ во время зачистки восточных и западных районов Доброполья.

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