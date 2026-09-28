Вооруженные силы Российской Федерации освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, группировка войск «Север» установила контроль над Уланово в Харьковской области.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 35 пунктов управления беспилотниками, 13 наземных робототехнических комплексов и 421 дрон. До этого Минобороны сообщало об успехах бойцов группировки войск «Центр», успевших освободить 94 здания и ликвидировать более 30 боевиков ВСУ во время зачистки восточных и западных районов Доброполья.