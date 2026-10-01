ВС России освободили Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу

Российская армия установила контроль над населенными пунктами Нестерное, Рубленое и Высокая Яруга в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что села освободили бойцы группировки войск «Север».

Ранее российские войска заняли населенные пункты Шабельное и Крейдянка в Харьковской, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской областях, а также Веселое Поле в Донецкой Народной Республике.

В ночь на 30 сентября ВС России поразили в Киеве центр обработки данных «Де Ново», который был одной из ключевых точек обмена интернет-трафиком в интересах ВСУ. Ударам также подвергся украинский сухогруз, который перевозил военное имущество в Одессу, Трипольская тепловая электростанция, гидроэлектростанция Киевская в Вышгороде и электроподстанция Киевская в Наливайковке.