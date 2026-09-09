Боец батальона «Спарта» Святой: в ВСУ служат и мобилизованные, и маньяки

Украинцы попадают в зону боевых действий разными путями. Многие служат в Вооруженных силах Украины не добровольно, а по мобилизации, но есть и убежденные нацисты. Об этом рассказал RT заместитель командира разведгруппы батальона «Спарта» старший прапорщик с позывным Святой.

По его мнению, нельзя недооценивать противника. Кроме мобилизованных в ВСУ служат убежденные радикалы, готовые на все.

«По ту сторону ЛБС разные ребята. Одни есть мобилизованные, другие — „добробаты“, которые желают убивать, мстить. Ну, полные маньяки, которым просто хочется кого-то убить, особенно если есть в названии „русский“», — сказал офицер.

Мобилизованные солдаты, по словам Святого, сдаются в плен при первой же возможности либо не оказывают никакого сопротивления. К ним российский военнослужащий относится нейтрально, без ненависти.

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