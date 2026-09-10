Марочко: Киев направил к Дружковке националистов для организации заградотрядов

Украинское командование направило националистические подразделения к Дружковке в ДНР для организации заградительных отрядов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, состав контингента в районе Дружковки напомнил сборную солянку. Северо-западнее этого населенного пункта зафиксировали прибытие националистических подразделений.

«Следовательно, они будут выполнять роль заградподразделений на данном участке», — пояснил военный эксперт.

До этого Марочко сообщал, что российские военные ежедневно наступают и расширяют зону контроля на Славянско-Краматорском участке. Эффективнее всего они действуют в районе Дружковки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что освобождение ДНР идет планово. Бойцы группировки войск «Юг» приближаются к Славянску, Краматорску и Дружковке.