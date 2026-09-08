Астафьев: за сутки бойцы «Юга» поразили 36 пунктов управления БПЛА и 45 НРТК

Военнослужащие Южной группировки войск за сутки уничтожили 53 БПЛА самолетного типа, 60 антенн связи и 36 пунктов управления БПЛА. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск Вадима Астафьева.

По его словам, подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 200 боевиков.

Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных БПЛА уничтожены ББМ Husky, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Средствами противовоздушной обороны сбиты 53 беспилотника ВСУ, а также 61 тяжелый БПЛА коптерного типа.

«Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожены 60 антенн связи БПЛА, 45 наземных робототехнических комплексов, поражены 36 пунктов управления БПЛА», — добавил Астафьев.