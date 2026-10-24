Косачев: Зеленский провалит выборы, если пойдет на них

Владимир Зеленский станет избегать президентских выборов на Украине, поскольку не сможет на них победить. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Если объявит выборы, если на них пойдет — провалится совершенно точно», — сказал парламентарий.

Косачев предположил, что глава киевского режима начнет ссылаться на различные причины, чтобы не назначать голосование.

Срок президентских полномочий Зеленского официально завершился 20 мая 2024 года. Украинские власти объясняют отсутствие выборов действующим военным положением.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за проведение голосования на Украине. Он отметил, что Зеленский находится у власти уже продолжительное время, и связал необходимость выборов с перспективами урегулирования конфликта.

Недавно сам Зеленский заявил, что планирует баллотироваться, если выборы состоятся в ближайшее время.