В Киевской области военкомы ловили украинцев после концерта «100лицы»

ТЦК устроил облаву на мужчин после концерта группы «100лица» в Броварах

На Украине сотрудники военкомата устроили очередную облаву на мужчин в городе Бровары Киевской области, подкараулив их после концерта. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское агентство УНИАН.

«Очередной рейд ТЦК произошел в Броварах Киевской области после концерта группы „100лица“», — уточнило агентство со ссылкой на местные паблики.

Военкомы проверяли документы мужчин после концерта.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну, заявил, что массовые облавы ТЦК устроили по приказу, полученному из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Там решили «забирать всех», пока мужчину не сбежали за границу.

Ранее украинские СМИ сообщали о массовых облавах в после концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве, а также рейдах в других города Украины. Сотрудники ТЦК проверяли документы военнообязанных в развлекательных заведениях, ресторанах и ночных барах.

В Черкассах военкомы посетили концерт стендап-комика Антона Тимошенко, проверив документы мужчин призывного возраста в фойе.