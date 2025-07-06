Названа причина отсутствия Роналду на похоронах Диогу Жоты

DM: Роналду не приехал на похороны Диогу Жоты, чтобы избежать шумихи в СМИ

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду не посетил похороны Диогу Жоты, чтобы избежать шумихи в прессе. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Звезду «Ливерпуля» и его брата, футболиста Андре Силву похоронили в Гондомаре. Последнюю дань уважения Жоте пришли отдать одноклубники и товарищи по сборной. Роналду среди них не оказалось.

«Эксперты и товарищи по команде предположили, что мировая суперзвезда намеренно не пришел, опасаясь, что его присутствие отвлечет внимание от церемонии братьев», — говорится в материале.

В это время Роналду проводит отпуск на Майорке. Его заметили в двух престижных местах. Футболист находился на борту своей яхты Azimut Grande.

Португальский журналист Антониу Рибейру Криштован незадолго до начала мессы сказал, что Роналду — капитан португальской сборной, поэтому «многие ожидали, что он придет».

Спортивный журналист и комментатор Луис Криштану назвал «необъяснимым» его отсутствие, этому нет оправдания.

Ранее в Испании сообщили, что ФК «Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты восемь миллионов фунтов стерлингов (около 861 миллиона рублей).