Телефонный разговор президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампа вскрыл большие проблемы Украины и продемонстрировал абсолютное бессилие главы киевского режима. У Киева нет выхода, кроме переговоров, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала .

«Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились <…> это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского», — сказал он.

Соскин добавил, что у Киева не остается иного выбора как идти на переговоры. Только Зеленский упирается, игнорируя очевидные факты.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Уже имеется меморандум с рациональными предложениями. Остается только начать работать.

Ранее Соскин заявил, что Россия и США налаживают диалог на фоне затухания контактов между Зеленским и Трампом.