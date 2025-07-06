Киев обречен. Немецкий эксперт оценил запасы Patriot и HIMARS в руках Украины

Bild: без ракет Patriot и HIMARS Украина обречена на поражение к осени

Вооруженные силы Украины в ближайшее время израсходуют запасы снарядов к реактивной системе залпового огня HIMARS и зенитному ракетному комплексу большой дальности Patriot. Без дополнительных поставок они потерпят поражение, заявил Bild немецкий военный эксперт Томас Тайнер.

«Без ракет Patriot типа PAC-3 MSE Киеву грозит разрушение города. <…> Без этих ракет Patriot баллистические ракеты, крылатые ракеты и другие все пройдут, а каждая ракета доставляет к цели в 10 раз больше взрывчатки, чем беспилотник Shahed», — предупредил он.

По оценкам Тайнера, в случае экономного использования снарядов украинским военным хватит GMLRS к HIMARS до сентября. Снаряды для Patriot при высокой интенсивности российских атак закончатся за одну-две недели. При этом ВСУ придется отвести от Киева комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как IRIS-Т, иначе российская армия их уничтожит.

Военный эксперт заявил, что Европа сможет покрыть потребности Украины в артиллерийских снарядах, которые ранее поставляли США. Но только не GMLRS и PAC-3.

Германия рассчитывает договориться с США о закупке двух систем Patriot для Украины, сообщил RT. Решение Пентагона приостановить поставки сильно взволновало немецкое правительство.