В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) устроили массовую облаву на мужчин после концерта группы «Океан Эльзы». Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Несколько десятков военкомов с полицией вылавливали ухилянтов около Дворца спорта и тащили их в свои бусики. Парни пытались сопротивляться и кричать „Ганьба!“, но ТЦКшники оказались сильнее», — заявили в посте.

Военкомы на этом не остановились, устроив рейд по ресторанам украинской столицы. Аналогичные мероприятия по поиску скрывающихся от призыва украинцев прошли и в Харькове.

Украинская армия несет тяжелые потери на фронте, которые не в состоянии перекрыть даже массовая мобилизация. Как рассказал российский штурмовик с позывным Штурман, в последнее время значительно увеличилось количество случаев массовых расстрелов заградотрядами отступающих бойцов ВСУ.

Министр образования Украины Оксен Лисовой на выступлении перед Верховной радой заявил, что многие украинские старшеклассники, особенно мальчики, уезжают за границу, сообщили «Известия».