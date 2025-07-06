Десять человек пострадали при жесткой посадке самолета АН-2 в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ЧП с самолетом АН-2 пострадали 10 человек. Информацию уточнила пресс-служба Минздрава по региону.

Состояние двоих пострадавших тяжелое, у восьми — средней степени тяжести.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Читинском районе, приземлившись спустя 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. Изначально поступила информация, что пострадали шесть человек.

Ранее в Ленинградской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших. Ведется доследственная проверка.