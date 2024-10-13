Военкомы в Черкассах устроили охоту на призывников на концерте стендап-комика

Военные комиссары пришли на концерт стендап-комика в Черкассах, они досматривали мужчин призывного возраста. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК. Они проверяют документы у зрителей в фойе», — указали в материале.
На размещенном в Telegram-канале издания видео военкомы заблокировали выходы из концертного зала и проверяли документы у мужчин призывного возраста.
Ранее военкомы устроили охоту на новобранцев на концерте группы «Океан Эльзы». Зрителей паковали и «бусифицировали» поклонников группы, чтобы в дальнейшем отправить на фронт. Лидер группы Святослав Вакарчук назвал праздником концерт, после которого военкомы устроили облаву на зрителей.
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