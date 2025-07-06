«Чувствую себя в безопасности». Блогер из США восхитился ночной прогулкой по Петербургу
Блогер из США Роуз: в Петербурге люди не боятся гулять в одиночку даже ночью
Прогулявшийся по ночному Санкт-Петербургу блогер из США Джозеф Стивен Роуз признался, что все время чувствовал себя в безопасности. Своими эмоциями он поделился на YouTube-канале EXPAT American.
Американский блогер отметил, что у него никогда не возникло бы желание одному прогуляться ночью. Если бы он не находился в России, то очень сильно бы беспокоился на этот счет.
«Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире, в России я чувствую себя в безопасности», — сказал он.
По его словам, то, что люди не опасаются гулять по отдаленным улицам города в одиночку даже ночью, о многом говорит. Роуз также отметил чистоту и богатую архитектуру Санкт-Петербурга.
Ранее австралийка, посетившая Москву и Санкт-Петербург, призналась, что после возвращения домой Сидней показался ей деревней.
До этого японский турист, путешествующий по миру в поисках наилучшей страны для семейной и здоровой жизни, назвал Россию райским местом.