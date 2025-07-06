«Чувствую себя в безопасности». Блогер из США восхитился ночной прогулкой по Петербургу

Блогер из США Роуз: в Петербурге люди не боятся гулять в одиночку даже ночью

Прогулявшийся по ночному Санкт-Петербургу блогер из США Джозеф Стивен Роуз признался, что все время чувствовал себя в безопасности. Своими эмоциями он поделился на YouTube-канале EXPAT American .

Американский блогер отметил, что у него никогда не возникло бы желание одному прогуляться ночью. Если бы он не находился в России, то очень сильно бы беспокоился на этот счет.

«Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире, в России я чувствую себя в безопасности», — сказал он.

По его словам, то, что люди не опасаются гулять по отдаленным улицам города в одиночку даже ночью, о многом говорит. Роуз также отметил чистоту и богатую архитектуру Санкт-Петербурга.

Ранее австралийка, посетившая Москву и Санкт-Петербург, призналась, что после возвращения домой Сидней показался ей деревней.

До этого японский турист, путешествующий по миру в поисках наилучшей страны для семейной и здоровой жизни, назвал Россию райским местом.