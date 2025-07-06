Украинский беспилотник целенаправленно атаковал семейную пару в Дзержинске (украинское название — Торецк). Они спаслись благодаря виноградной арке на домашнем участке, рассказала беженка в беседе с РИА «Новости» .

Женщина рассказала, что ее муж пошел за дровами, когда над ним завис дрон ВСУ.

«Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — рассказала она.

По ее словам, взрывное устройство зацепилось за виноградную арку. Это замедлило активацию снаряда и спасло им с мужем жизни. Беженка подчеркнула, что позиции украинских боевиков находились рядом с их домом. Бойцы ВСУ постоянно обстреливали их с миномета.

В конце 2024 года житель села Новотроицкое рассказал, как украинки, служащие в ВСУ, участвовали в убийствах мирных жителей. Они забегали и кидали гранаты в каждый дом, а потом простреливали полы из пулеметов, чтобы никто в живых точно не остался.