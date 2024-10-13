«Забирать всех». На Украине объяснили облавы ТЦК

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский приказал забрать всех мужчин, пока не убежали

На Украине объяснили массовые облавы военкомов в развлекательных заведениях, ночных барах и ресторанах приказом офиса президента Владимира Зеленского «забирать всех». Об этом в своем Telegram-канале сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Украинский парламентарий дал «раскладку по рейдам ТЦК».

«Офис президента дал четкий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех. Корочки, удостоверение, отсрочки, инвалидности не работают», — заявил он.

По его словам, сначала всех украинцев заберут в ТЦК, а там уже будут разбираться. Дмитрук добавил, что и детей тоже начнут брать и вербовать в кабинетах военкомов, «типа будут добровольцами».

Депутат посоветовал украинцам оставаться дома, если получится, не посещать спортивные залы и другие общественные места. Кроме того, уже обсуждается вопрос поквартирных обходов, но пока начнут с гостиниц.

Дмитрук также предупредил соотечественников, что киевский режим отслеживает всех, кто пишет о происходящем в соцсетях, причем с людьми приказали не церемониться и «решать жестко».

Ранее украинские военкомы провели массовые облавы на курорте Буковель, автозаправке в центре Киева, после концерта группы «Океан Эльзы», по ресторанам в украинской столицы и в Харькове.