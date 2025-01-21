В Днепропетровске прогремели взрывы

На фоне объявленной в Днепропетровске воздушной тревоги в городе несколько раз прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным местных СМИ, на данный момент воздушная тревога действует на территории Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Ранее стало известно, что силы ПВО отразили 22 украинских беспилотников в небе над Брянской областью, несколько из них были реактивными.

Ночью украинские БПЛА также атаковали Смоленскую область. Как отметил губернатор Василий Анохин, в регионе сработали силы противовоздушной обороны.

В общей сложности, по информации Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России.