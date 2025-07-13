Западные государства, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами и использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков. Об этом РИА «Новости» сообщил посол в Осло Николай Корчунов.

Норвегия инкорпорировала в свое национальное законодательство положения 17-го пакета санкций против морских судов, которые Евросоюз относит к так называемому теневому флоту. Тот якобы имеет отношение к России.

«Вместе с тем речь идет главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами», — подчеркнул Корчунов.

Анализ содержания ограничений в части судоходства указывает на стремление Запада сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами. Такая ситуация напоминает исторические практики, когда колониальные страны стремились определять правила доступа к ресурсам и товарам.

Корчунов также заявил, что страны НАТО стремятся ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. Из-за этого значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе.