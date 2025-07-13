Переселенцы из Карабаха устроили сидячий митинг в Ереване

Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха проводят в центре Еревана сидячую демонстрацию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Митингующие сидят на площади Свободы и требуют защитить права переселенцев из Карабаха, в том числе обеспечить им возвращение в родные дома и реализовать программы содействия.

По информации агентства, власти согласовали митинг, но полиция и мэрия Еревана не разрешили шествие к зданиям парламента и правительства. Протестующие планируют провести на площади всю ночь.

«Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — отметил член совета организаторов мероприятия Артак Мкртчян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потеря Нагорного Карабаха помогла республике найти собственную государственность. По его словам, утрата территорий стала поворотной точкой для перехода «к подлинной независимости».