НАТО обвинили в ограничении судоходства в Балтийском море

Посол Корчунов обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском регионе

Страны НАТО стремятся ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе, военно-политическая обстановка из-за этого значительно осложнилась. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Он указал на усиление рисков эскалации.

«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса „Балтийский часовой“, которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС», — сказал дипломат.

По его словам, нормы международного морского права должны соблюдать все страны региона. В текущих условиях силы и средства Балтийского флота России — важный фактор обеспечения свободы судоходства.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев предупредил о высоких рисках вооруженного конфликта НАТО и России на Балтике.