У Крымского моста выстроилась очередь из тысячи авто

Более тысячи машин скопилось у въезда на Крымский мост со стороны Тамани. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Всего со стороны Тамани в 8:00 выстроилось 1055 авто. Ожидание составляет более трех часов.

Со стороны Керчи в очереди стоят 198 транспортных средств. Водителям приходится ждать около часа, чтобы проехать по мосту.

По информации канала, затруднения в проезде к досмотровым пунктам начали возникать примерно в 7:00.

Ранее очереди у переправы зафиксировали утром 12 июля. Тогда очереди возникли с обеих сторон моста. На въезде в Крым находилось 434 машины, а в сторону Тамани выстроились 583 авто.

Переправу открыли для легковушек, микроавтобусов и автобусов. Грузовые автомобили не пускают на мост: они едут в Крым через новые регионы или с помощью парома через Керченский пролив.