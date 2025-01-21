«Такого еще не было». Местные жители рассказали о десятках взрывов над Смоленском

Украинские БПЛА атаковали Смоленскую область. В областном центре работают системы ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне! В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА!» — написал глава Смоленщины.

Информации о разрушениях и пострадавших он не привел.

По данным Telegram-канала Shot, обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу жилого дома, начался пожар. Там же отметили, что в городе есть перебои с электричеством.

«У нас атака беспилотников. Взрыв за взрывом. Такого за три года никогда не было. Уже с десяток», — рассказала 360.ru местная жительница.

По словам очевидицы, взрывы отчетливо слышны в центре города.

Предварительно, целью атаки ВСУ мог стать авиационный завод в одном из районов города.

Накануне, 20 января, средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом уничтожили четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа.