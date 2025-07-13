Лавров прибыл в Китай на заседание Совета глав МИД стран ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай для участия в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил ТАСС.
Глава российской дипломатии прибыл в Пекин из Северной Кореи. В КНДР он провел три дня в городе Вонсан. До этого министр участвовал в мероприятиях АСЕАН в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля.
В МИД России заявили, что встреча станет важным этапом подготовки саммита ШОС. Он пройдет 30 августа — 1 сентября в Тяньцзине. У Лаврова также запланирован ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.
Ранее Лавров назвал союз России и КНДР «непобедимым братством». Министр встретился с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане и отметил важность сотрудничества между странами. Он добавил, что эта оценка нашла практическое подтверждение в Курской области.
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