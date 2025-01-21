В небе над Брянской областью уничтожили 22 беспилотника

Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 22 вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

До этого Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны отразили 15 дронов, два из которых реактивные.

Также сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. По словам главы региона Василия Анохина, сработали системы ПВО. Данных о разрушениях и пострадавших он не привел.

Как сообщил Telegram-канала Shot, обломки одного из БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, после чего здание загорелось. Также жители Смоленска сообщили о перебоях с электроэнергией.