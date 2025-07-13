Хинштейна и Кириенко объявили в розыск на Украине

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявлен в розыск СБУ. Данные опубликованы на сайте МВД Украины, сообщило РИА «Новости» .

Кириенко объявили в розыск в сентябре 2024 года. Ему заочно предъявили обвинения в Украине по нескольким статьям, включая «посягательство на территориальную целостность» и «незаконное пересечение границы». С августа 2019 года его имя числится в базе данных украинского националистического сайта «Миротворец».

Также Служба безопасности Украины объявила в розыск врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, сообщил ТАСС.

Ранее СБУ заявила о вынесении заочного обвинения заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву. На Украине его обвиняют в краже зерна из новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.