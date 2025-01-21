ВСУ атаковали Брянскую область реактивными дронами

Силы ПВО отразили 15 беспилотников в небе над Брянской областью, два дрона из них были реактивными. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал он.

Сегодня ночью украинские БПЛА также атаковали Смоленскую область. Как отметил губернатор Василий Анохин, в регионе сработали силы противовоздушной обороны. Данных о разрушениях и пострадавших он не раскрыл.

По информации Telegram-канала Shot, фрагменты одного из сбитых дронов упали на жилой дом, в здании начался пожар. Кроме того, в Смоленске зафиксировали перебои с электричеством. По словам очевидцев, такого «никогда не было» — взрывы раздавались друг за другом. По неуточненным данным, целью атаки мог быть авиационный завод.