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    Экс-подполковник СБУ раскрыл схему пыток на Украине

    Прозоров: СБУ использует пыточные для получения нужных показаний

    Фото: РИА «Новости»

    Служба безопасности Украины применяет пыточные, чтобы получать нужные показания. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

    «Пыточные СБУ действительно существовали и существуют по сегодняшний день. Это очень удобный механизм по выбиванию признаний, чтобы сломать человека», — сказал Прозоров.

    По его словам, показания используют как доказательства по уголовному делу или для передела бизнеса. Человека заставляют подписать документы о купле-продаже или отказе от имущества, затем вывозят на улицу, якобы отпускают и задерживают уже официально.

    Прозоров перешел на сторону России в 2019 году. В апреле 2024 года в Москве на него покушались, но он выжил.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пыточные и террор основой власти украинского президента Владимира Зеленского.

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