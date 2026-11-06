Экс-подполковник СБУ раскрыл схему пыток на Украине
Прозоров: СБУ использует пыточные для получения нужных показаний
Служба безопасности Украины применяет пыточные, чтобы получать нужные показания. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
«Пыточные СБУ действительно существовали и существуют по сегодняшний день. Это очень удобный механизм по выбиванию признаний, чтобы сломать человека», — сказал Прозоров.
По его словам, показания используют как доказательства по уголовному делу или для передела бизнеса. Человека заставляют подписать документы о купле-продаже или отказе от имущества, затем вывозят на улицу, якобы отпускают и задерживают уже официально.
Прозоров перешел на сторону России в 2019 году. В апреле 2024 года в Москве на него покушались, но он выжил.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пыточные и террор основой власти украинского президента Владимира Зеленского.