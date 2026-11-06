Западные СМИ заговорили об угрозе демографического коллапса на Украине

Украина рискует столкнуться с масштабным демографическим кризисом из-за резкого снижения рождаемости и оттока населения. Об этом говорится в статье журнала Economist .

По оценкам издания, суммарный коэффициент рождаемости в стране сократился с 1,2 ребенка на женщину в 2020 году до 0,8–0,9 в 2026-м. Этот показатель ниже, чем в любой другой крупной стране, за исключением Южной Кореи.

Для поддержания численности населения на стабильном уровне коэффициент должен составлять около 2,1.

Дополнительным фактором стало массовое переселение украинцев за границу. По данным Economist, около пяти миллионов граждан выехали в западные страны.

Ситуацию осложняет разрыв между рождаемостью и смертностью. В октябре глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что за первое полугодие 2026 года число умерших в стране превысило число родившихся в 3,5 раза.

Издание AntiDiplomatico отмечало, что с февраля 2022 года Украину покинули порядка шести миллионов человек.