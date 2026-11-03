Площадка перед частным домом в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области стала местом ожесточенных столкновений силовиков и гражданских, требовавших освобождения удерживаемых в подвале мужчин. Родственники заявили, что заложников не выпускали из здания, пытали и отказывали им в медицинской помощи. Для разрешения кризиса прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, который признал, что подобных домов в стране много. Что происходило за стенами предполагаемой пыточной, кто там оказался и почему попытка освобождения обернулась бойней — выяснил 360.ru.

Майдан у закрытых ворот

Люди собрались перед домом в Петропавловской Борщаговке после прибытия женщины в медицинской форме на автомобиле скорой помощи. В социальных сетях быстро разошлось видео, на котором она, стоя на коленях перед закрытыми воротами, умоляла вооруженных охранников пропустить ее к нуждавшимся в помощи мужчинам. Украинка рассказала, что вызов поступил родственники одного из удерживаемых, который недавно перенес операцию и больше месяца не получал необходимого лечения. Начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус подтвердил украинскому изданию «Следствие Инфо», что именно она вызвала правоохранителей и сообщила об удержании людей. Женщина представилась Валентиной Молодой, владелицей частной службы скорой помощи «Мед-престиж». Однако журналисты выяснили, что компания прекратила работу еще в 2023 году, а сама Молодая владеет клиникой пластической хирургии.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

К зданию приехали родственники удерживаемых мужчин и местные жители. Татьяна рассказала журналистам «Общественного», что ее мужа удерживают в доме уже 37 дней. В сентябре он перенес операцию, после которой ему установили кишечную стому, но украинца все равно мобилизовали. Женщина долго не могла выяснить местонахождение супруга. Адрес удалось установить только с помощью адвоката. По словам Татьяны, за возможность увидеть супруга с нее потребовали 100 тысяч гривен. Еще одна участница протеста, Илона, заявила, что ее молодого человека призвали на фронт, несмотря на судебное разбирательство об отсрочке от службы в связи с учебой. По ее словам, мужчину также удерживали в подвале.

Интересно Родственники утверждали, что близких избивали, не выпускали из здания и отказывали им в лечении. Молодая показала видео, которое, по ее словам, сняли удерживаемые. Она заявила, что у некоторых мужчин серьезные травмы, вплоть до некроза.

Самое серьезное возмущение вызвала история 14-летнего подростка, которого вывели с территории дома завернутым в одеяло. Кадры школьника с безумным и замученным взглядом обошли все социальные сети. Издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев сообщило, что его якобы избили лопатой. Позднее распространили видео, на которых, предположительно, тот же подросток перелезал через забор во время протестов. Не исключено, что именно так он оказался на территории дома. Что произошло с молодым человеком после этого, неизвестно.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Собравшиеся потребовали от полицейских войти в здание и проверить информацию о пытках, однако правоохранители отказались. Люди пошли на штурм, но полицейские преградили им путь. Началась драка. Протестующие повредили автобус Нацгвардии и закидали силовиков яйцами. Со стороны здания против собравшихся применили газ.

Узники со следами побоев

После столкновений в дом пропустили Молодую, которая осмотрела помещения и спустилась в подвал. Вернувшись к собравшимся, врач рассказала, что внутри находятся примерно 25–30 мужчин, причем некоторые даже не понимают, являются ли они военными или гражданскими. По словам медика, один из мужчин находился в тяжелом состоянии, а четверых больных должны были доставить в больницу. Собравшиеся потребовали объяснить, что произойдет с остальными, и стали кричать: «Всех выпускайте!» К дому прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал Александр Пивненко. Он подтвердил отправку четырех военнослужащих в медицинский центр ведомства. По словам генерала, украинцев задержали после самовольного оставления воинских частей. Жители встретили объяснения Пивненко возмущенными криками. Они требовали показать остальных мужчин и объяснить происхождение синяков и следов побоев. «Они люди или нелюди?» — спросил один из собравшихся. «Я один здесь, а вас много. Дайте мне сказать», — потребовал генерал.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Позднее Пивненко объяснил, что частный дом использовали как временный пункт размещения военнослужащих Нацгвардии. Мобилизованные проходили там оформление и проверки перед отправкой в учебный центр. Командующий сообщил, что в здании оставались еще 18 военнослужащих, с которыми, по его утверждению, все было в порядке. Он также пообещал лично контролировать служебное расследование. Происхождение травм и сообщения родственников о пытках генерал оставил без комментариев.

Кровь на кровати «пресс-хаты»

После выступления Пивненко к дому прибыли дополнительные военные и взяли здание под охрану. Представителей Государственного бюро расследований и журналистов пропустили внутрь для общения с находившимися там мужчинами. Военнослужащие утверждали, что их не избивали. Один из мужчин с поврежденной рукой также отрицал насилие и заявил, что травму получил сам. «Нас тут не бьют. Я уже полтора месяца уже тут нахожусь и все нормально», — говорил мужчина.

В комнате журналисты обнаружили пятна крови на кровати. Медики объяснили их выделениями из кишечной стомы одного из военнослужащих.

Внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга депутат Верховной рады Алексей Гончаренко усомнился в добровольности заявлений мужчин. Он обратил внимание на их травмы, назвал здание «пресс-хатой» и потребовал независимого расследования с наказанием виновных в возможном насилии. Противостояние продолжилось. Сотни протестующих скандировали «Позор!», позднее возле здания прозвучали выстрелы.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Буданов перед разгневанной толпой

К месту столкновений прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (тоже внесен в России в список террористов и экстремистов). «Я приехал сюда, чтобы разобраться в происходящем», — объявил он. Буданов вышел к протестующим и сообщил, что более десяти представителей собравшихся пропустили в здание. Они провели поверхностный осмотр и получили ответы на некоторые вопросы. Глава офиса Владимира Зеленского призвал людей помочь вывезти поврежденный автобус, чтобы доставить нуждавшихся в медицинской помощи мужчин в больницу. Однако жители потребовали объяснить, почему военнослужащих содержали в таком месте. «Потому что таких зданий много», — ответил Буданов. Его слова вызвали новое возмущение. Собравшиеся потребовали объяснить, что происходит в этих зданиях и почему об их существовании ничего не известно. Буданов пообещал, что на следующее утро власти начнут разбирательство вместе с представителями протестующих. Он также сообщил, что к работе приступил сотрудник Государственного бюро расследований. Во время общения с собравшимися глава офиса президента переходил с украинского на русский язык. На вопросы о происхождении травм у военнослужащих конкретных ответов чиновник не дал. Жители несколько раз спросили, знает ли президент Украины о происходящем, но тоже ничего не добились.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

По информации издания «Украина.ру», Буданов не согласовал приезд с Зеленским. Издание утверждало, что глава государства остался недоволен инициативой руководителя своего офиса, привлекшей слишком много внимания СМИ.

После отъезда Буданова возле здания, по сообщениям СМИ, появились мужчины с битами, напавшие на протестующих. УНИАН также сообщило о нападении неизвестных на журналиста и обнаружении неподалеку мужчины без сознания.

Позднее Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке произошли не без внешнего влияния. Он пообещал установить и наказать их организаторов, а также сделать выводы внутри силовых структур. «Никто не имеет права устраивать самоуправство», — подчеркнул глава офиса президента.

При этом Буданов не уточнил, кого именно считает причастным к организации беспорядков. Только подчеркнул, что Генеральная прокуратура и другие компетентные органы приступили к расследованию.

Пыточную признал «Азов»*

С официальным заявлением выступило командование 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов»*. Военные подтвердили, что здание относилось к воинской части 3121 и использовалось для размещения мобилизованных и военнослужащих, задержанных после самоволки. В корпусе сообщили, что четверо задержанных имели травмы, поэтому их отправили в госпиталь для обследования. Происхождение повреждений военные не объяснили.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Командир «Азова»* Денис Прокопенко обвинил участников протеста в саботаже, и очернении украинских военных. Обвинения в избиении военнослужащих и существовании неофициальной тюрьмы он не комментировал.

Национальная гвардия Украины объявила о служебном расследовании и пообещала привлечь виновных к ответственности, если нарушения подтвердятся. В ведомстве сообщили, что родственники и представители общественности получили доступ к зданию, а дополнительных обращений за медицинской помощью не поступало.

К проверке подключился офис военного омбудсмена Украины. Его руководитель Ольга Решетилова заявила, что сотрудники ведомства работают на месте вместе с командованием Нацгвардии, а все освобожденные военные находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Скандал вышел за пределы Украины

События в Петропавловской Борщаговке вызвали реакцию МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на использование русского языка главой офиса президента Украины Кириллом Будановым.

Дипломат высмеяла языковую политику Киева, поинтересовавшись, оштрафуют ли чиновника и его 14-летнего собеседника за разговор на русском. Захарова также спросила, какое наказание грозит журналистам, опубликовавшим запись, и будут ли при назначении возможных штрафов учитывать возраст подростка и заслуги Буданова. К обсуждению произошедшего присоединилась сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она отреагировала на публикацию политолога Гленна Дизена, который утверждал, что под Киевом обнаружили пыточную, где удерживали более 40 человек, включая 14-летнего подростка.

Я ожидаю от федерального правительства, что эту тему поднимут сегодня в Берлине во время визита Зеленского. Алиса Вайдель