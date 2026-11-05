Поплатились за человечность: как на Украине отмывают от крови пыточную «Азова»*

После столкновений около пыточного дома под Киевом, где содержали мобилизованных и ушедших в самоволку военных, украинские власти развернули кампанию по дискредитации участников протеста. Суд отправил в СИЗО без права выхода под залог двух женщин, которые привлекли внимание общества к происходящему. Параллельно командование «Азова»* попыталось объяснить происхождение травм у находившихся в здании мужчин. Почему официальная версия вызвала вопросы и что стоит за обвинениями в адрес протестующих — в материале 360.ru.

Аресты вместо ответов

Первой под удар украинских правоохранителей попала врач Валентина Молодая. На видео она стояла на коленях перед воротами, которые охраняли вооруженные люди, и просила пустить ее внутрь, чтобы оказать помощь находящимся там мужчинам. После распространения записи к дому начали собираться люди.

После первых столкновений Молодую пропустили в дом. Вернувшись, она сообщила, что четырем находящимся в здании военным требуется госпитализация, причем один из них в тяжелом состоянии. Через два дня Соломенский районный суд Киева отправил Молодую в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. Аналогичную меру пресечения получила Татьяна Киреева, которая пыталась добиться освобождения и госпитализации военного Андрея Кулешова. Женщин обвинили в препятствовании законной деятельности военных формирований, распространении информации об их дислокации и организации массовых беспорядков. По версии прокуратуры, Молодая и Киреева заранее договорились о проведении акции, чтобы вывезти Кулешова с территории подразделения. Якобы для этого они распространяли сведения о пытках военных. Обвиняемые рассказали свою версию. Киреева пояснила, что приехала к дому с двумя сестрами, поскольку опасалась за здоровье Кулешова. По ее словам, мужчине нужна медицинская помощь, поэтому она добивалась его госпитализации. Женщина опровергла обвинения в организации беспорядков.

Я спасла четырех человек. Один бы точно погиб второго числа, не дожил бы до утра, потому что у него был гнойный абсцесс, все в язвах, был ужасный запах гноя. Татьяна Киреева

По ее словам, Кулешова на объекте «Азова»* били по ногам, спине и затылку, чтобы не оставлять следов на лице.

Фото: стоп-кадр видео/Telegram

Адвокат Рустам Нуриев представил в суде фотографию травм военного. Он заявил, что еще в конце октября обратился в Государственное бюро расследований и военную прокуратуру с заявлением об избиении Кулешова. Защитник подчеркнул, что никакой реакции от ведомств не последовало, а мужчину избили повторно.

Молодая опровергла обвинения прокуратуры и сообщения украинских изданий, что она выдавала себя за медицинского работника. Она подчеркнула, что владеет собственной клиникой, которая имеет лицензию на оказание экстренной медицинской помощи.

В день попытки штурма дома Молодая заявила, что прибыла на место по вызову родственников одного из удерживаемых, который недавно перенес операцию и больше месяца не получал лечения. Под арест попал и водитель скорой помощи Виктор Ена, который 2 ноября приехал к дому в Петропавловской Борщаговке вместе с Молодой. Мужчину обвинили в съемке здания, которое следствие считает военным объектом. Суд отправил его в СИЗО как минимум на два месяца без права внесения залога.

О чем умолчал «Азов»*

Имена четырех военных, которых Киреева и Молодая вывезли из дома в Петропавловской Борщаговке, быстро стали известны. Подробности о них «Украинской правде» рассказал командир воинской части «Азова»* Павел Курченко. Большую часть объяснений он посвятил не состоянию пострадавших, а их поступкам и биографиям.

По словам Курченко, Андрей Кулешов самовольно покинул часть, после чего его задержали в Киеве и доставили в Петропавловскую Борщаговку. Командир подчеркнул, что данные военного с 2015 года находятся на сайте «Миротворец» из-за незаконного пересечения линии разграничения. Представитель «Азова»* также заявил, что родственники Кулешова живут в ДНР, а мать якобы предлагала семь тысяч долларов за освобождение сына. Как это объясняет фотографии травм, представленные адвокатом в суде, непонятно.

Фото: стоп-кадр видео/Telegram

Второй госпитализированный, Иван Ярешко, по версии Курченко, находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчину изолировали из-за агрессивного поведения, после чего он якобы сам нанес себе повреждения.

Александр Павлюченко, по словам командира, сломал позвоночник при спуске в укрытие во время воздушной тревоги. Его госпитализировали в Луцке, но из-за употребления алкоголя выписали и перевезли в частный дом под Киевом. Курченко признал, что врачи предписали мужчине лежачий режим. Кто решил перевезти военнослужащего с переломом позвоночника в жилой дом и какие условия для лечения там обеспечили, журналисты не выяснили. Четвертого госпитализированного, Александра Перминова, командир вообще отказался считать пострадавшим. По его словам, мужчина подговаривал сослуживцев к побегу, затем сам оставил часть, а после задержания оказался в Петропавловской Борщаговке Объяснения Курченко поставили под сомнение заявления, что здание служило обычным пунктом временной дислокации мобилизованных. Если это так, то зачем туда отправили лежачего Ярешко и подстрекателя к побегам Перминова? Эти вопросы авторы материала не задали. Кроме того, журналисты не представили независимых доказательств о происхождении травм, которое услышали от представителя «Азова»*.

Фото: Национальная полиция Украины

«Они люди или нелюди?»

Пока командование «Азова»* объясняло происхождение травм военнослужащих, без убедительных ответов оставались вопросы, заданные силовикам еще во время столкновений. Прибывший к дому командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что внутри находились военные, которых задержали после самовольного оставления частей. Четырех из них отправили в больницу. Собравшиеся требовали объяснить, почему мужчины оказались в таком состоянии, и настаивали на возможности лично поговорить с остальными. «Они люди или нелюди?» — спросил один из участников протеста. «Я один здесь, а вас много. Дайте мне сказать», — ответил Пивненко. Позднее к зданию приехал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он назвал происходящее недопустимой уличной акцией, а на вопрос о законности удержания военнослужащих ответил: «Это установит следствие». После украинские власти попытались опровергнуть и сообщения об избиении 14-летнего подростка, оказавшегося на территории объекта. Глава МВД Иван Выговский заявил, что мальчик самостоятельно перелез через забор и упал. Пивненко добавил, что военнослужащие завернули подростка в одеяло, оказали помощь и отпустили. Сам мальчик рассказал совершенно другую историю. По его словам, люди в военной форме сначала бросали в него кирпичи и применяли огнетушитель, а затем сбили с ограждения. Подросток утверждает, что после падения его затащили внутрь здания, где около десяти человек в черной форме и балаклавах избивали его руками, ногами и лопатами. Затем мальчика отнесли на второй этаж, продолжили бить и допрашивать.

Фото: Национальная полиция Украины

По словам несовершеннолетнего, насилие прекратилось после появления женщины, которая защитила его от нападавших. Позднее в здание вошел Буданов, по завершении разговора с которым подростка передали медикам. Мальчик сообщил, что оказался в больнице с травмами, и отверг обвинения в участии в оплаченной провокации.

Организованная травля?

После арестов участников протеста в украинском сегменте социальных сетей накрыло волной оскорблений и обвинений. Главной мишенью стала Валентина Молодая, которая первой публично потребовала допустить медиков к удерживаемым военнослужащим. Пользователи называли женщину «купленной провокаторшей» и «недоврачихой», утверждали, что она не имеет медицинского образования, а автомобиль скорой помощи был подставным. Другие объявляли всю историю постановкой и требовали доказательств существования пыточной. «Паршивый спектакль, разоблачили буквально на следующий день», — написал один из комментаторов. Участники травли проигнорировали заявление Молодой в суде о владении медицинской клиникой с лицензией на оказание экстренной помощи, а также слова командира «Азова»* Павла Курченко о том, что четырех военных вывезли на ее машине скорой помощи. К публичным обвинениям добавилось внесение участников акции в базу скандального сайта «Миротворец». На ресурсе появились личные данные Молодой, Киреевой, водителя Виктора Ены, а также 14-летнего подростка и его родителей. Издание «Страна.ua» расценило происходящее как кампанию по дискредитации участников протеста и отвлечению внимания от возможных нарушений в отношении военнослужащих.

Фото: Национальная полиция Украины

Пыточные в законе

Скандал в Петропавловской Борщаговке вызвал резкую реакцию покинувшего Украину депутата Верховной рады Артема Дмитрука. Он назвал обнаруженный под Киевом объект лишь одним из множества мест, где незаконно удерживают и пытают людей. «Пыточная в законе, я бы сказал так. Это хороший показатель, образец того, что происходит по всей стране», — заявил нардеп. Дмитрук подчеркнул, что подобные объекты существуют при территориальных центрах комплектования, подразделениях СБУ, полиции и даже в частных учреждениях. Обвинения в жестоком обращении с людьми во время мобилизации звучали на Украине и раньше. В частности, в Тернополе военнослужащих 3-й штурмовой бригады задержали по подозрению в похищениях, вымогательстве и пытках местных жителей. Их командир впоследствии просил суд освободить подчиненных из-под стражи. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту возможного превышения власти и служебных полномочий военными в Петропавловской Борщаговке. Следователям предстоит установить, на каких основаниях военнослужащих содержали в частном доме и применяли ли к ним насилие. Пока же трех участников протеста отправили в СИЗО. Кто ответит за состояние четырех госпитализированных военнослужащих, неизвестно. *Запрещенная в России террористическая организация.