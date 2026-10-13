Россиянам объяснили правила возврата билетов на самолет, поезд и автобус
Сумма возврата за билет зависит от транспорта, тарифа, срока обращения и причины отказа от поездки. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает RT.
При возврате авиабилета по возвратному тарифу не позднее чем за 24 часа до окончания регистрации перевозчик удерживает фактические расходы. При более позднем обращении — дополнительно до 25%.
Невозвратный авиабилет можно сдать с полным возмещением при подтвержденной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти близкого родственника либо нарушении условий авиакомпанией. Для вынужденного отказа есть особые требования к уведомлению перевозчика.
На внутренних поездах дальнего следования за восемь часов до отправления возвращают стоимость проезда за вычетом сбора. За два — восемь часов — стоимость билета и половину плацкарты, позднее — без плацкарты. Для невозвратных тарифов есть исключения при болезни, травме и смерти близких.
За междугородный автобус удерживают 5% при возврате не позднее двух часов до отправления, позднее — 15%. При болезни или несчастном случае в течение трех суток после отправления можно вернуть 75% или переоформить билет с доплатой 25%. Отмена рейса или задержка более часа дают право на полный возврат.
На внутреннем водном транспорте возврат возможен до отправления судна, при болезни, отмене или задержке отправления.