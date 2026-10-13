Россиянам объяснили правила возврата билетов на самолет, поезд и автобус

Сумма возврата за билет зависит от транспорта, тарифа, срока обращения и причины отказа от поездки. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает RT .

При возврате авиабилета по возвратному тарифу не позднее чем за 24 часа до окончания регистрации перевозчик удерживает фактические расходы. При более позднем обращении — дополнительно до 25%.

Невозвратный авиабилет можно сдать с полным возмещением при подтвержденной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти близкого родственника либо нарушении условий авиакомпанией. Для вынужденного отказа есть особые требования к уведомлению перевозчика.

На внутренних поездах дальнего следования за восемь часов до отправления возвращают стоимость проезда за вычетом сбора. За два — восемь часов — стоимость билета и половину плацкарты, позднее — без плацкарты. Для невозвратных тарифов есть исключения при болезни, травме и смерти близких.

За междугородный автобус удерживают 5% при возврате не позднее двух часов до отправления, позднее — 15%. При болезни или несчастном случае в течение трех суток после отправления можно вернуть 75% или переоформить билет с доплатой 25%. Отмена рейса или задержка более часа дают право на полный возврат.

На внутреннем водном транспорте возврат возможен до отправления судна, при болезни, отмене или задержке отправления.