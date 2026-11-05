Юрист Свечников объяснил, когда можно оспорить штраф за переход вне зебры

Пешеход может оспорить штраф, если снег, стертая разметка или препятствия не позволяли распознать переход. Об этом рассказал юрист Владимир Свечников, сообщает RT .

Свечников напомнил: нарушение пешеходом правил грозит предупреждением или штрафом 500 рублей. За помехи транспорту штраф составит 1 тыс. рублей, за причинение по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Пункт 4.3 правил разрешает переходить дорогу вне перехода, если в зоне видимости нет ни перехода, ни перекрестка. Идти нужно под прямым углом, без помех транспорту, на участке без ограждений и разделительной полосы, с обзором в обе стороны.

В жалобе следует описать место перехода, маршрут подхода, знаки, разметку и препятствия. Можно просить отменить постановление из-за отсутствия нарушения, вины или недоказанности обстоятельств.

Жалобу подают в течение десяти дней после получения копии постановления — вынесшему его должностному лицу либо в районный суд по месту подразделения полиции. Подтвердить доводы помогут панорамные фото и видео с позиции пешехода, исходные файлы с датой и координатами, записи камер, показания очевидцев и сведения о погоде.