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    «Победа» опровергла присутствие пассажиров на борту с неисправным двигателем

    Фото: РИА «Новости»

    Подавший сигнал о неисправности двигателя во время полета из Минска в Москву экипаж самолета авиакомпании «Победа» выполнял технический рейс без пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, комментируя некорректную информацию в ряде телеграм-каналов.

    Там пояснили, что речь идет о техническом перегоне самолета, который экипаж выполнял 1 ноября.

    «В ходе полета экипаж сообщил о неисправности одного из двигателей. Экипаж благополучно совершил посадку в аэропорту Внуково»», — подчеркнули в пресс-службе.

    После посадки технические специалисты провели работы по устранению неисправности. Судно снова допустили к дальнейшим полетам.

    По данным ТАСС, сообщение о пассажирах на борту самолета, сообщившего о неисправности двигателя», опубликовал телеграм-канал Shot. После комментария перевозчика авторы сделали апдейт сообщения, удалив информацию о присутствии на борту пассажиров.

    В середине октября летевший из Новосибирска в Махачкалу самолет авиакомпании S7 подал сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана и приземлился в аэропорту Омска. В пресс-службе перевозчика сообщили, что такое решение экипаж принял из-за возникшей технической неисправности.

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