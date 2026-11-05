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    Автоэксперт Попов предупредил об опасности старых зимних шин

    Зимние шины могут потерять свойства даже без видимых дефектов. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов, сообщает RT.

    Попов пояснил, что покрышки возрастом три-четыре года еще нельзя считать старыми. Однако шины, которым восемь — десять лет, требуют другого отношения: в них уже может развиваться грибок, разрушающий резину.

    По словам эксперта, плесневую культуру трудно заметить. Он посоветовал не хранить шины в пакетах: такая среда благоприятна для появления грибка.

    Внешне колесо при этом может выглядеть исправным и не иметь выраженных дефектов. Но резина теряет упругость, меняет плотность и другие характеристики. Попов предупредил, что это может создать опасность на дороге.

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