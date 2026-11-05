Автоэксперт Попов предупредил об опасности старых зимних шин

Зимние шины могут потерять свойства даже без видимых дефектов. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов, сообщает RT .

Попов пояснил, что покрышки возрастом три-четыре года еще нельзя считать старыми. Однако шины, которым восемь — десять лет, требуют другого отношения: в них уже может развиваться грибок, разрушающий резину.

По словам эксперта, плесневую культуру трудно заметить. Он посоветовал не хранить шины в пакетах: такая среда благоприятна для появления грибка.

Внешне колесо при этом может выглядеть исправным и не иметь выраженных дефектов. Но резина теряет упругость, меняет плотность и другие характеристики. Попов предупредил, что это может создать опасность на дороге.