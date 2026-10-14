В Роскачестве призвали удалять старые банковские приложения

После установки новой версии банковского приложения следует удалить предыдущую. На телефоне стоит оставить только самый свежий банковский клиент, сообщает RT .

Эксперты Роскачества объяснили, что санкционные ограничения сделали автоматические обновления банковских приложений через официальные платформы невозможными. Новые версии появляются в магазинах лишь на несколько дней, после чего их удаляют.

Банки сохраняют работоспособность старых приложений, чтобы клиенты не потеряли доступ к счетам. Однако такие версии не получают актуальных обновлений безопасности, и их проще заразить вредоносными программами.

По словам аналитиков, банки вкладывают значительные средства в защиту систем. Основная угроза устаревших приложений связана не с глобальным взломом банка, а с индивидуальными уязвимостями.

«Старые приложения не стоит хранить как страховку, поскольку они лишь добавляют рисков: каждая такая копия — это потенциальная точка для входа злоумышленников», — заключили эксперты.