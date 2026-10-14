В Роскачестве призвали удалять старые банковские приложения
После установки новой версии банковского приложения следует удалить предыдущую. На телефоне стоит оставить только самый свежий банковский клиент, сообщает RT.
Эксперты Роскачества объяснили, что санкционные ограничения сделали автоматические обновления банковских приложений через официальные платформы невозможными. Новые версии появляются в магазинах лишь на несколько дней, после чего их удаляют.
Банки сохраняют работоспособность старых приложений, чтобы клиенты не потеряли доступ к счетам. Однако такие версии не получают актуальных обновлений безопасности, и их проще заразить вредоносными программами.
По словам аналитиков, банки вкладывают значительные средства в защиту систем. Основная угроза устаревших приложений связана не с глобальным взломом банка, а с индивидуальными уязвимостями.
«Старые приложения не стоит хранить как страховку, поскольку они лишь добавляют рисков: каждая такая копия — это потенциальная точка для входа злоумышленников», — заключили эксперты.