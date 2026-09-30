Путин поручил собирать научные данные для обучения российских моделей ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

При необходимости кабмин должен подготовить изменения в российские нормативные правовые акты. Правительству также поручено разработать механизм, который позволит научным работникам получать доступ к программному обеспечению на базе российских технологий искусственного интеллекта, и определить источники финансирования такого доступа.

Доклад по этим вопросам необходимо представить до 1 марта 2027 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

На пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин заявил, что у России есть преимущества в борьбе за лидерство в области технологий искусственного интеллекта.